Leão sem goleador no Estoril

Bas Dost está lesionado e falha jogo de domingo.

Por Mário Figueiredo | 09:04

Alerta em Alvalade. Bas Dost está lesionado na grelha costal (zona das costelas) e é baixa confirmada no jogo de domingo com o Estoril, apurou o CM. Está também em dúvida para o jogo seguinte, na próxima quarta-feira, com o FC Porto (1ª mão das meias-finais da Taça de Portugal).



A lesão do avançado holandês foi contraída no jogo com o V. Guimarães (1-0). O goleador ainda regressou para a segunda parte, mas foi substituído de imediato. Os leões acabaram por ganhar o jogo com um golo do defesa-central Mathieu.



Um triunfo que permitiu aos leões assumirem a liderança da Liga com mais um ponto do que o FC Porto (tem menos um jogo, depois do adiamento da segunda parte frente ao Estoril) e ampliarem a vantagem sobre o Benfica para três pontos.



A ausência de Bas Dost vem criar um enorme problema para Jorge Jesus. O avançado holandês é o melhor marcador da equipa, com 19 golos em 20 jogos da Liga. Quase metade dos 43 golos que os leões registam no campeonato nacional.



Bas Dost é o único matador da equipa. O segundo melhor marcador é o médio Bruno Fernandes, com oito golos, seguido do extremo Gelson, com cinco.



O Sporting reforçou-se neste defeso com Fredy Montero, mas o colombiano está longe do valor mostrado na sua primeira passagem por Alvalade. A solução pode passar por Doumbia, jogador que tem mais ritmo, ou por um dos jovens da equipa B. A verdade é que os leões vão defender a liderança sem o seu avançado de referência.