Madeira Rodrigues acusa Marta Soares de falta de isenção nas eleições do Sporting

Na base desta reação de Pedro Madeira Rodrigues esteve a carta de Jaime Marta Soares publicada esta sexta-feira no site oficial do clube, na qual o presidente da Mesa da AG intimou o candidato à presidência a revelar os nomes que terão sido pressionados a assinar a Comissão de Honra da recandidatura de Bruno de Carvalho.



O responsável pela condução das eleições do Sporting frisou ainda que caso Pedro Madeira Rodrigues não concretize as acusações estará "a incorrer também na eventual prática de um crime de calúnia e difamação".



As eleições para os órgãos sociais do Sporting estão agendadas para 04 de março, existindo neste momento dois candidatos à presidência: Bruno de Carvalho e Pedro Madeira Rodrigues.



Pedro Madeira Rodrigues, candidato à presidência do Sporting, acusou hoje o presidente da Mesa da Assembleia Geral (AG) do clube, Jaime Marta Soares, de parcialidade no processo eleitoral que culmina com as eleições de 04 de março.Na nota de imprensa enviada pela candidatura do gestor às redações foi exigido o afastamento de Jaime Marta Soares do ato eleitoral, face ao suposto alinhamento do líder da mesa da AG com o atual presidente dos 'leões', Bruno de Carvalho, que também já anunciou a sua recandidatura."Jaime Marta Soares deve delegar num vice-presidente a responsabilidade pelo ato eleitoral do Sporting. As recentes declarações do ainda presidente da Assembleia Geral do Sporting demonstram uma evidente falta de isenção e imparcialidade, tomando suas as palavras da campanha de Bruno de Carvalho", referiu Pedro Madeira Rodrigues.