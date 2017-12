Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marcelo mais perto de Reforçar o Sporting

Defesa pode assinar nos próximos dias. Acordo quase fechado.

Por João Pedro Óca | 01:30

O Sporting está cada vez mais perto de chegar a acordo com o Rio Ave para a contratação de Marcelo, segundo informações recolhidas pelo Correio da Manhã. Nas últimas horas registaram-se avanços significativos nas negociações entre as partes, sobretudo no que respeita aos montantes envolvidos, e, nesse sentido, o defesa brasileiro deverá assinar contrato nos próximos dias.



Contudo, os responsáveis vila-condenses ainda alimentam esperanças de contar com o jogador no jogo dos quartos de final da Taça de Portugal, no dia 10 de janeiro, frente ao Desp. Aves. "Entendemos internamente que o mercado só abria dia 11. Temos objetivos", disse António Silva Campos, presidente do Rio Ave, à TSF, assumindo que existem contactos, mas que nada está concretizado. Os vila-condenses pretendem envolver jogadores do Sporting no negócio.



Marcelo, de 28 anos, termina contrato no final da época, e é um desejo do treinador Jorge Jesus para aumentar o leque de opções na zona central da defesa dos leões.