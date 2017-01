Marco Silva confirmado com treinador do Hull City

O português Marco Silva foi confirmado como treinador do Hull City até ao final da temporada, anunciou esta quinta-feira o clube que é o último classificado da Liga inglesa de futebol.



"[Marco] Silva concordou com um contrato até final da época, com o português a estrear-se com a equipa no sábado na terceira eliminatória da Taça de Inglaterra frente ao Swansea City, no KCOM Stadium [estádio do Hull]", refere o clube.



Aos 39 anos, Marco Silva estava sem clube depois de ter rescindido com os gregos do Olympiacos.





Após a carreira futebolística, Marco Silva assumiu o cargo de diretor desportivo do Estoril-Praia, tornando-se treinador principal em 2011/12, levando o clube 'canarinho' à I Liga e depois à Liga Europa.Em 2014/15, assumiu o comando técnico do Sporting, ao serviço do qual conquistou a Taça de Portugal e concluiu o campeonato no terceiro lugar. Apesar de ter contrato com os 'leões' até ao fim de junho de 2018, rumou aos gregos do Olympiacos, em 2015/16, conquistando o sexto título consecutivo do emblema do Pireu.Esta nova 'aventura' do técnico português mereceu comentários do vice-presidente do Hull City, com Ehab Allam a salientar que Marco Silva impressionou todos "com a sua filosofia e estilo de futebol"."Ele tem um grande registo e sentimos que esta é um compromisso audaz e empolgante no nosso objetivo de mantermos o clube com estatuto de 'Premier League'. O Marco trará os seus adjuntos, que fizeram parte do seu recente sucesso", acrescentou.Assim, com Marco Silva estarão os adjuntos João Pedro Sousa e Gonçalo Pedro e o treinador de guarda-redes Hugo Oliveira.O responsável do Hull City disse ainda que já estão a trabalhar com o técnico no sentido de reforçar o plantel nesta janela de transferências no mercado de inverno.