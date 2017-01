Marco Silva diz que jogador Ryan Mason regista "excelentes progressos"

No passado domingo, o médio do Hull foi transportado para o hospital St. Mary na sequência de um choque com o defesa do Chelsea Gary Cahill, durante a primeira parte do encontro da liga inglesa, que terminou com a vitória do líder do campeonato, por 2-0.Após o incidente, o clube deu conta da intervenção cirúrgica ao jogador e da sua condição estabilizada."Não é fácil para mim neste momento, mas o jogador continua a ter visitas. No sábado, de certeza que estarei lá. É muito importante apoiar o jogador e a sua família. E claro que não é uma situação fácil para nós, para toda a equipa", disse ainda Marco Silva.Para o treinador português, "o mais importante neste momento é que todos mostrem força e apoiem Ryan [Mason]".