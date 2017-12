Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mbappé admite contactos com o Real Madrid antes de se tranferir para o PSG

Jogador de 19 anos escolheu a equipa francesa por razões sentimentais.

Por Lusa | 13:47

O futebolista francês Kylian Mbappé admitiu esta quarta-feira que existiram contactos para a sua transferência para o Real Madrid, antes de trocar o Mónaco pelo Paris Saint-Germain, garantindo que está a 100% na equipa da capital francesa.



"Houve muitos rumores sobre a minha transferência, a verdade é que cheguei a conversar com responsáveis do Real Madrid, mas isso agora é passado, estou a 100% no PSG", afirmou o avançado, numa entrevista publicada ao jornal espanhol Marca.



Mbappé, de 19 anos, garantiu ter optado pelo PSG principalmente por razões sentimentais: "É a equipa da minha cidade, é como se uma criança de Madrid tivesse opção de jogar pelo Real".



Convidado a fazer a antevisão dos oitavos de final da liga dos campeões, que oporá o Real Madrid ao PSG, Mbappé considerou que os espanhóis, atuais bicampeões europeus, "são a melhor equipa do mundo", mas garantiu que a sua equipa vai fazer "tudo para se qualificar".



Em agosto passado, o PSG adquiriu Mbappé ao Mónaco, orientado pelo português Leonardo Jardim, sendo esta época de empréstimo, com opção de compra obrigatória por 180 milhões, mais bónus.