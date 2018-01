Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Misic treina pela primeira vez com plantel do Sporting

Médio contratado ao Rijeka é um dos três reforços dos leões.

Por Lusa | 16:39

O Sporting voltou esta quinta-feira aos treinos, depois da vitória de quarta-feira frente ao Cova da Piedade (2-1), para a Taça de Portugal de futebol, com o croata Josip Misic, 'reforço' de inverno, a treinar pela primeira vez.



O médio, contratado ao Rijeka, cumpriu o primeiro treino na Academia de Alcochete, numa sessão em que os atletas que estiveram em campo na partida com o Cova da Piedade, em que os 'leões' carimbaram a passagem às meias-finais da Taça, fizeram treino de recuperação.



Apenas 15 atletas participaram na sessão de trabalho às ordens de Jorge Jesus, com destaque para Misic e para os atletas da equipa B Luís Maximiano e Rafael Leão, além do espanhol Echedey Carpintier, de 17 anos.



Wendel, contratado ao Fluminense no mercado de inverno, continuou a treinar com os colegas, enquanto Rúben Ribeiro, que na quarta-feira foi utilizado pelo Rio Ave frente ao Desportivo das Aves (derrota 5-4 após grandes penalidades), ainda não treinou.



O Sporting, segundo classificado da I Liga, com menos dois pontos do que o líder FC Porto, volta a entrar em campo no domingo, na receção ao Desportivo das Aves, num jogo com início marcado para as 20h15.