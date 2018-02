Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Montero favorito para o lugar de Bas Dost

Oportunidade para o colombiano ser referência ofensiva no jogo com o Estoril.

Por Mário Pereira | 08:13

Montero perfila-se como principal candidato à vaga deixada aberta por Bas Dost no ataque do Sporting para o jogo de amanhã, na Amoreira, frente ao Estoril Praia. O avançado colombiano de 30 anos, segundo apurou o CM, terá oportunidade, pela primeira vez desde a chegada a Alvalade em janeiro, de ser a referência ofensiva da equipa. Uma situação que tem a ver com a contingência provocada pela lesão nas costelas de Bas Dost, que inclusivamente está em dúvida para o jogo de quarta-feira, com o FC Porto, referente à Taça de Portugal.



A opção Montero, apurou o CM, tem a ver com as características do jogador, na concorrência direta com Doumbia, a outra opção disponível. Jesus gosta mais de usar o costa-marfinense como alternativa de ataque a lançar durante o jogo, saindo do banco de suplentes. Mesmo estando consciente de que Montero, por ter estado dois meses parado, ainda não joga na mesma rotação da equipa, o técnico Jorge Jesus deverá, salvo imponderáveis, apostar no conhecimento que Montero já tem das suas ideias. E que adquiriu durante a primeira passagem por Alvalade.



A confirmar-se a entrada de Montero para o onze será a segunda vez que é titular desde a recente chegada como reforço de inverno. Foi titular na final da Taça da Liga, com o Vitória de Setúbal (1-1 e 5-4 nos penáltis), mas jogou como apoio a Bas Dost. Desta vez será ele a fazer... de Bas Dost.