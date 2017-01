Moreirense 1 - 0 Futebol Clube do Porto

Depois de dois empate em outros tantos jogos disputados na Taça da Liga, o FC porto desloca-se esta noite a Moreira de Cónegos para tentar ganhar pela primeira vez na prova e chegar às meias-finais da competição.



Uma tarefa que se adivinha difícil, não só porque o Moreirense, com 4 pontos, é o líder do grupo B como pelo facto do Belenenses, segundo classificado com os mesmos 2 pontos do Fc Porto, receber hoje em casa o Feirense, adversário da Liga de Honra.



Numa competição em que só o primeiro classificado de cada grupo passa às meias-finais, o FC Porto tem de ganhar e esperar que os 'azuis' tenham uma noite menos inspirada no Restelo.



Para o Moreirense, as contas são mais simples. A vitória garante o apuramento, o empate pode ser suficiente, mas deixa a equipa agora orientada por Augusto Inácio a fazer contas com os de Belém (as equipas empataram 3-3 entre si nesta competição).



Já são conhecidos os onzes iniciais das duas equipas:



MOREIRENSE:

Makaridze;

Tiago Almeida, André Micael, Diego Galo, Rebocho;

Cauê, Neto, Francisco Geraldes;

Dramé, Boateng, Roberto.



Suplentes: Taborda, Jander, Diego Ivo, Nildo PetrolinaTiago Morgado, Podence, Sagna



FC PORTO:

José Sá;

Maxi, Boly, Felipe, Alex Telles;

André André, Danilo, Oliver;

Herrera, Brahimi e Depoitre



Suplentes: João Costa, Marcano, Ruben Neves, Corona, João Carlos Teixeira, Diogo Jota e Rui Pedro





81' - Grande defesa de José Sá, a evitar o golo de cabeça de Jander.79' - Lance muito polémico na área do Moreirense. Atraso de defesa para Makaridze não é sancionado com falta e Danilo protesta. Árbitro choca com médio do FC Porto e mostra-lhe o segundo amarelo. Defesa portista Felipe também vê amarelo.Na cobrança do livre, Geraldes cruza tenso mas ninguém chega à bola.Jogo com muitas interrupções. Faltas e lesões quebram ritmo de jogo.Mais um amarelo para os de Moreira. Podense castigado por protestos.Cartão amarelo para Dramé, do Moreirense, por falta violenta sobre Alex TellesSagna entra para o lugar do lesionado Tiago AlmeidaDiogo Jota entra na área pela esquerda e causa susto na defesa do Moreirense, que afasta para canto.Belenenses marca no Restelo e empata jogo com o Feirense. Contas cada vez mais complicadas para o FC Porto, que tem de ganhar em Moreira e esperar que o Belenenses não vença. Moreirense continua na frente da corrida à meias-finais.Daniel Podense entra para o lugar de RobertoMais um amarelo para o Moreiresne. Desta vez é Tiago Almeida a ser castigadoCartão amarelo para Neto, do MoreirenseAndré André e Boly saem para dar lugar a Diogo Jota e CoronaAndré André avança com a bola até perto da área do Moreirense, mas falha o passe para Depoitre. Dá canto.Maxi Pereira vê o primeiro amarelo para o FC Porto, por travar contra-ataque de Dramé.Roberto aparece solto a cabecear na área portista e José Sá defende com dificuldadeGrande jogada coletiva, com Pedro Rebocho a encontrar Francisco Geraldes sozinho na área. José Sá sem hipóteses de defesaEquipas voltam ao relvado sem qualquer mexida nos onzes iniciais.O FC Porto vai dominando o jogo em Moreira de Cónegos e criou várias ocasiões de perigo. Mas o desacerto dos avançados portistas e um punhado de grandes defesas de Makaridze mantiveram o nulo no marcador. O Moreirense entrou bem no jogo, mas foi perdendo gás perante a pressão do FC Porto. Depoitre desperdiçou a melhor ocasião da primeira parte.André André volta a cair na área do Moreirense e os jogadores do Porto reclamam falta. Ábritro manda jogar.Sozinho na pequena área após assistência fantástica de Brahimi, o belga consegue acertar na parte de fora do poste.Lance duvidoso na área do Moreirense. André André cai em disputa de bola com defesa mas o árbitor manda jogar.Herrera fura bem pela esquerda e cruza para o centro da área, mas Depoitre deixa-se antecipar pela defesa.Neto tem jogada vistosa sobre Oliver, mas depois remata contra o corpo de Boly. Passa o perigo para a defesa portista. Só o guarda-redes trava as fintas do argelino do FC PortoCartão amarelo para Cauê. Defesa do Moreirense puxou BrahimiDepoitre aparece sozinho na área do Moreirense, mas permite o corte do defesa André MicaelDanilo cabeceia e a bola é desviada outra vez por Mararidze no último momentoA manterem-se os resultados atuais, o Moreirense seria a equipa apuradaJosé Sá trava remate de Neto com uma defesa apertadaNa cobrança do canto, Brahimi remata fraco e à figura de MakaridzeCauê derruba André André em zona de riscoDepoitre e Maxi Pereira têm bom entendimento pela direita, mas o uruguaio cruza contra as pernas de um defesa.Começa o jogo em Moreira de Cónegos