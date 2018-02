Morreu 'Quini', antigo futebolista do FC Barcelona

Ex-jogador foi vítima de um enfarte do miocárdio. Tinha 68 anos.

23:00

O antigo futebolista do Sporting de Gijón e FC Barcelona Enrique Castro 'Quini' morreu hoje aos 68 anos vítima de um enfarte do miocárdio.O incidente ocorreu enquanto dirigia numa das ruas centrais de Gijón, tendo inicialmente sido assistido por um agente da polícia, que logo ativou a assistência médica: num primeiro momento a sua situação estabilizou, mas sofreu um segundo enfarte a caminho do hospital e acabou por morrer.A direção do Sporting de Gijón deslocou-se de imediato ao hospital, num dia em que as reações de pesar chegaram de todo o lado."Morreu Enrique Castro 'Quini' (1949-2018), jogador e lenda do nosso clube. O Camp Nou nunca esquecerá o teu legado", escreveu o FC Barcelona no Twitter, sobre o antigo atleta que foi por cinco vezes o melhor marcador do campeonato.O presidente do clube catalão, Josep María Bartomeu, manifestou-se "consternado" e recordou que Quini "foi um jogador extraordinário, uma pessoa incrível, que ganhou um lugar privilegiado no coração dos barcelonistas e do mundo do futebol".O selecionador de futebol de Espanha, o antigo treinador do FC Porto, Julen Lopetegui, lembrou "um dos grandes do futebol espanhol dentro e fora do campo"."Até sempre, Quini, lenda e 'bruxo' do golo, um dos grandes dentro e fora do terreno de jogo do futebol espanhol. Jamais te esqueceremos", concluiu.