Multidão em Alvalade por uma boa causa

Mais de cinco mil adeptos nas bancadas num treino solidário que serviu para ajudar os mais desfavorecidos.

Por João Pedro Óca | 01:30

"Queremos continuar a contar com o apoio do 12º jogador, com o vosso carinho. Em resposta, terão atitude e empenho da nossa parte. Queremos fazer mais e melhor". Bruno de Carvalho agradeceu assim aos mais de cinco mil adeptos do Sporting (5327, mais concretamente) a presença no treino solidário, no Estádio José Alvalade. Após a quadra natalícia, as bancadas pintaram-se com gorros verdes e brancos e, no relvado, o presidente, ao lado da família e do plantel, aplaudiu a presença dos sportinguistas que continuam a sonhar com a conquista do título nacional: "Quero pedir que estejam unidos e coesos. Tenho a certeza de que, assim, atingiremos os nossos objetivos mais facilmente".



A sessão começou ao som do conhecido tema "O mundo sabe que" como se de um jogo se tratasse e terminou com os jogadores e a equipa técnica a agradecer o apoio dos adeptos, distribuindo sorrisos e autógrafos. Bruno de Carvalho e o treinador Jorge Jesus acederam aos pedidos dos sportinguistas e posaram para as fotografias num clima de paz e união entre a família leonina.

Os adeptos tinham de levar brinquedos para ajudar os mais desfavorecidos e voltaram a responder presente ao pedido dos responsáveis dos leões nesta iniciativa, tal como os jogadores. "É bom que os atletas sintam este carinho e assumimos a responsabilidade social", frisou Bruno de Carvalho.



Num contexto diferente, o plantel preparou o jogo de sexta-feira com o Belenenses para a Taça da Liga. Jesus chamou Rafael Paz, Rafael Leão e Ivanildo, da equipa B, para colmatar as ausências