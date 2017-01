Nuno Espírito Santo antevê jogo complicado com o Paços de Ferreira

Nuno Espírito Santo explicou ainda as ausências de Adrián López, Sérgio Oliveira e Evandro do plantel principal do FC Porto, enaltecendo o profissionalismo dos três atletas."Decidimos que esses três jogadores deixassem de trabalhar integrados no plantel. Foi uma decisão comunicada, falada e entendida por parte dos jogadores. São bons profissionais e há que encontrar a melhor solução para todos. São homens e pessoas sérias e que tiveram sempre um comportamento exemplar", começou por referir o treinador que acrescentou ainda: "Foi uma decisão tomada na procura de criar novas dinâmicas".O treinador da equipa portista aproveitou ainda a ocasião para desejar felicidades a Brahimi, que se encontra a participar na Taça das Nações Africanas."Desejo-lhe o melhor no CAN, que tudo lhe corra bem e regresse saudável", disse ainda.Ainda assim, com a equipa desfalcada, Nuno Espírito Santo escusou-se a falar em possíveis entradas no plantel no mercado de inverno."Não vou mudar a minha opinião, tenho confiança máxima nos jogadores que temos. Vai haver muita especulação, ainda estamos no dia 06. Muito se irá falar, mas só falo dos jogadores do FC Porto", finalizou.O FC Porto desloca-se este sábado a Paços de Ferreira para defrontar a equipa pacense em jogo a contar para a 16ª jornada da I Liga e que será arbitrado por Artur Soares Dias.