Payet assina pelo Marselha por quase 30 milhões de euros

O internacional francês Dimitri Payet vai transferir-se do West Ham para os galeses do Marselha por quase 30 milhões de euros, anunciou hoje o clube da Liga inglesa de futebol.



"O West Ham pode confirmar que o clube chegou hoje a acordo para a transferência, por uma verba de 25 milhões de libras [cerca de 29,3 milhões de euros], de Dimitri Payet para o Olympique de Marselha", lê-se num comunicado publicado na página oficial dos 'hammers'.



No início do mês, o médio, de 29 anos, tinha entregado ao clube londrino um pedido formal de transferência.









Payet regressa, assim, ao Marselha, no qual jogou de 2013 a 2015, quando se transferiu para os 'hammers', depois de já ter passado por Le Havre, em que fez a sua formação, Nantes, Saint-Étienne e Lille.



Lembre-se que Payet foi o jogador 'responsável' pela lesão de Cristiano Ronaldo na final do Euro 2016. Payet atingiu Ronaldo numa perna logo no início do jogo, mas o árbitro nem sequer marcou falta. Ronaldo abandonaria a partida pouco depois.



