Pinto da Costa admite não contratar jogadores no mercado de inverno

Segundo o presidente do FCP, Sérgio Conceição está satisfeito com o plantel.

Por Lusa | 15:01

Pinto da Costa, presidente do FC Porto, admitiu esta sexta-feira, à margem da Assembleia Geral da Liga de clubes, que o treinador dos 'dragões' está satisfeito com o plantel podendo, inclusive, não fazer contratações no mercado de inverno.



O dirigente portista, quando questionado sobre o interesse no médio brasileiro Wendel, do Fluminense, preferiu não comentar as notícias que vieram esta sexta-feira a público e que dão certa a contratação do jogador pelo Sporting.



"Ele faz o que quiser. É livre. O FC Porto está interessado em jogadores que os técnicos avalizem em preços que sejam razoáveis. Em loucuras não entramos. Ainda ontem [quinta-feira] o treinador me disse que se não houvesse lesões nem castigos não precisávamos de ninguém", confidenciou.



Pinto da Costa foi ainda questionado sobre o caso da alegada viciação de resultados envolvendo jogadores do Rio Ave.



"Não faço comentários. É um assunto que está na justiça e eu nunca comento casos que estejam na justiça. Se é verdade é lamentável, mas não vou dar qualquer opinião", disse ainda.