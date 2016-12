Rio Ave vence Nacional e aproxima-se dos lugares europeus

O Rio Ave aproximou-se hoje dos lugares europeus ao vencer na receção ao Nacional, por 2-1, em jogo da 14.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, graças a dois golos em dois minutos.

O egípcio Aly Ghazal marcou na própria baliza, aos 48 minutos, pela terceira vez no campeonato, e, dois minutos depois, o croata Krovinovic ampliou a vantagem para os vila-condenses, enquanto o brasileiro Willyan, aos 72, reduziu para os madeirenses.

O Rio Ave, sexto classificado com 23 pontos, ficou provisoriamente a um ponto do Vitória de Guimarães, que ainda hoje recebe o Vitória de Setúbal, enquanto o Nacional permanece no 15.º posto, com os mesmos 11 pontos de Moreirense e Feirense.

