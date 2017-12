Ronaldo desafia Fisco espanhol

"Estou preso a estes bebés lindos", responde após notícia da Autoridade Tributária exigir a sua prisão.

Cristiano Ronaldo responsabilizou os seus assessores por ter sido acusado de quatro crimes de fraude fiscal, entre 2011 e 2014. Num tenso interrogatório conduzido pela juíza Mónica Gómez Ferrer, em julho deste ano, e que durou uma hora e meia, o jogador do Real Madrid alegou desconhecimento. "Se não me chamasse Cristiano Ronaldo não estava aqui. (...) Eu não sei o que faço aqui" (...) Como a senhora sabe a minha vida é um livro aberto. Eu não posso esconder nada. Seria ridículo da minha parte, entende? Seria ridículo porque sai tudo na imprensa", assegurou Ronaldo.



O internacional português referiu à juíza que sempre deu instruções aos seus colaboradores para cumprirem a lei: "sempre foi esta a informação que dei às pessoas: se é para ter problemas, paguem a mais… Pagamos a mais em Espanha. A única coisa que eu não quero é ter problemas. Tirem-me os problemas e deixem-me concentrar no futebol".



Na base da acusação estão os direitos de imagem do jogador, ao serviço do Real Madrid desde 2009, e que, desde 1 de janeiro de 2010, é considerado residente fiscal em Espanha.



A declaração de Caridad Mourelo terá ainda arrasado a argumentação de defesa de Ronaldo em relação à ligação do jogador à offshore Tollin Associates. "Tinha como óbvia finalidade a ocultação e a não tributação no momento em que ocorreu", frisou. Cristiano Ronaldo mudou de advogados um dia após a CMTV ter divulgado o interrogatório judical.





15 M € são verba "importantíssima"

Nas declarações, ontem divulgadas pelo jornal ‘El Mundo’, Caridad Gómez Mourelo considerou que a verba de quase 15 milhões de euros, que é imputada a Ronaldo, faz falta ao Fisco. A verba, bem como os juros de mora, "somam uma quantia importantíssima".



"Se tenho o 6º ano, ele deve ter o 5º"

Questionado sobre o envolvimento do empresário Jorge Mendes no esquema de fuga ao Fisco, Ronaldo negou tudo: "Se eu tenho o 6º ano de escolaridade, o Jorge deve ter o 5º", disse em tribunal. "Ao nível dos impostos, o Jorge não percebe nada... É como eu. Igual."



Pede água e recebe Cola

Em tribunal, Ronaldo pediu um copo de água mas a funcionária trouxe-lhe uma garrafa de Cola. "Não bebo sumos", disse CR7, que acabou por beber da garrafa da advogada de acusação.



Regresso a Inglaterra

Enquanto jogou no Manchester United CR7 nunca teve problemas fiscais. "Por isso gostava de voltar a Ingalterra", disse.



"Estou preso a estes bebés lindos". É esta a descrição da fotografia que Cristiano Ronaldo publicou ontem nas redes sociais, com Alana Martina ao colo e com os gémeos Mateo e Eva, depois da notícia do jornal espanhol ‘El Mundo’.Em causa estão as declarações em tribunal de Caridad Gómez Mourelo, responsável pela Unidade Central de Coordenação do Tesouro, que considera que o jogador português devia estar preso: "Sinceramente, temos pessoas na prisão por não terem pagado 125 mil euros". Esta terá sido uma das frases mais marcantes do depoimento prestado a 7 de dezembro no Tribunal de Primeira Instância no caso que envolve Cristiano Ronaldo, acusado de fraude fiscal.A fotografia parece ser uma reação às críticas. Caridad Gómez Mourelo referiu também que a falta de declaração, em pelo menos quatro anos fiscais, foi "completamente voluntária". Acusando o futebolista de "opacidade" no caso, a responsável do Fisco defendeu ainda que o cenário de ter uma sociedade offshore nas Ilhas Virgens Britânicas pretendia que tudo se passasse sem ser detetado. "Detetámos e continuamos a detetar, o que é superpositivo para todos", frisou.Cristiano Ronaldo negou, durante todo o interrogatório em Espanha, ter tentado fugir aos impostos e garantiu que apenas respeitou os conselhos dos assessores. O jogador tentou provar em tribunal que não procurou esconder rendimentos de direitos de imagem ao Fisco espanhol - que defende que Ronaldo não pagou 14,7 milhões de euros em impostos - ao fazer com que esse dinheiro fosse tributado em offshores.