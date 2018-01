Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rúben Dias assume lugar de Luisão

Capitão da equipa do Benfica tem uma lesão muscular e não está a treinar.

01:30

Rúben Dias vai avançar para o lugar do capitão Luisão no dérbi de amanhã. O jovem jogador da formação das águias esteve um mês parado devido a uma cirurgia ao apêndice, mas reapareceu em bom plano na passada semana com o V. Setúbal, para a Taça da Liga (2-2, Rúben marcou um dos golos).



Luisão contraiu uma lesão muscular no dia 13 de dezembro com o Rio Ave (Taça de Portugal). Dias depois, o Benfica confirmou a lesão com um tempo de paragem nunca inferior a três semanas. Ora no dia do dérbi passam precisamente as três semanas. Contudo, ao que o CM apurou, o jogador ainda faz trabalho específico de recuperação e só deve regressar em pleno a tempo do jogo com o Sp. Braga, para a Liga, no dia 13 de janeiro.



Numa altura em que os resultados não têm sido os melhores, o capitão tem sido a voz de confiança e motivação no plantel. O veterano de 36 anos tem tentado passar a mensagem da importância do jogo com o Sporting e a sua experiência de outros anos.



Para o seu lugar, o eleito deve ser Rúben Dias. Apesar de o argentino Lisandro López ter jogado com mais regularidade dadas as ausências precisamente de Luisão e Rúben, deve ser relegado para o banco pelo português. Jardel manterá a sua posição como central descaído para o lado esquerdo.



De resto, Rui Vitória não deve apresentar grandes alterações face ao onze habitualmente titular. Jonas deve manter-se como o homem mais avançado, com o croata Krovinovic no apoio e Salvio e Cervi nas alas.



PORMENORES

Peyroteo e Eusébio

Fernando Peyroteo, avançado dos '5 Violinos' do Sporting, marcou 48 golos em dérbis. Eusébio, o 'Pantera Negra', marcou 27 golos nos jogos frente ao Sporting.



Luisão e Rui Patrício

O central do Benfica e o guarda-redes do Sporting são os jogadores dos atuais plantéis que jogaram mais dérbis. Luisão tem 27, mais 3 do que Patrício.



Dérbis na Liga

O Benfica já venceu, em casa, o Sporting em 46 ocasiões. Os leões somam 15 triunfos. Os rivais empataram 22 vezes.