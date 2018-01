Equipas defrontam-se na 17.ª Jornada da Liga NOS.

15:22

47' – Cartão amarelo para Sagna

47' – Jonas remata de longe mas Jhonatan afasta a bola com os punhos para canto

Recomeça a partida



45' – Substituição na equipa do Benfica: Sai Samaris e entra Parks

45' – Substituição na equipa do Moreirense: Sai Alan Schons e entra R. Peña

45' - Intervalo em Guimarães. Moreirense 0-1 Benfica



44' – Jogada de Salvio com André Almeida a atravessar toda a área do Moreirense, mas Cervi chega atrasado e falha por centímetros





31' – Cruzamento de Bilel com Cádiz a chegar ao primeiro poste, mas Varela segura





27' – Pizzi remata de primeira após cruzamento de Krovinovic, o guarda-redes do Moreirense defende junto à barra e manda para canto





23' – Pizzi abre o marcador em Guimarães. Médio remata de primeira à baliza do Moreirense





21' – Remate de Pizzi de fora da área, mas Jhonatan segura

13' – Hitchem corta cruzamento der Cervi

12' – Salvio remata mas a bola sofre um desvio e sobra para Jonas. O brasileiro tenta por duas vezes, mas Jhonatan livra a bola da baliza





9' – Cabeceamento de André Micael, na sequência de um lançamento, obrigou Bruno Varela a aplicar-se





7' – Cabeceamento de Jardel para as mãos do guarda-redes do Moreirense





6' – Cervi serve Krovinovic que acaba por rematar de primeira ao lado da baliza de Jhonatan. Canto para os encarnados





5' – Benfica obriga o Moreirense a recuar nos primeiros minutos da partida

0' - Começa o jogo em Guimarães. Moreirense 0-0 Benfica



O Benfica vai defrontar este domingo o Moreirense no jogo da 17ª jornada da Liga, em Moreira de Cónegos. O jogo tem inicio às 16h00 e o árbitro que vai apitar a partida é Manuel Mota.

Samaris vai substituir Fejsa que foi castigado e Luisão está lesionado. A equipa da casa não pode contar com Abarhoun e Fati devido a lesões.

Onze do Moreirense: Jhonatan, Sagna, Hichem, André Micael, Rúben Lima, Alfa Semedo, Neto, Bilel, Alan Schons, Arsénio e Cadiz.

Onze do Benfica: Bruno Varela, André Almeida, Rúben Dias, Jardel, Grimaldo, Pizzi, Samaris, Krovinovic, Salvio, Jonas e Cervi.