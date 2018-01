SC Braga anuncia reforços com Tinder e inclui Bruno de Carvalho

Ricardo Ryller e Andrej Lukic assinaram contrato com o clube.

17:31

A contratação do médio brasileiro Ricardo Ryller e o defesa central croata Andrej Lukic pelo Sporting Clube de Braga foi informada pelo clube de forma original. Num vídeo é possível ver a aplicação Tinder onde vão aparecendo várias caras, uma delas bastante conhecida: Bruno de Carvalho.



O presidente do Sporting é 'rejeitado' na aplicação pelo clube por não ter "qualidades". Outros jogadores também são excluidos por serem caros ou por não interessarem.

Ryller, de 23 anos, chega a Braga proveniente do Luverdense, equipa que militou em 2017 na série B brasileira (e 'caiu' para a série C), enquanto Lukic, também de 23 anos, jogava no Osijek, da Croácia.

Os dois jogadores assinaram um contrato válido até junho de 2022 e surgem como reforços para as posições dos lesionados Fransérgio e Ricardo Ferreira.





IT’S A MATCH!



Não faltavam opções, mas nem todos têm o que é preciso para ser Gverreiro!

Os reforços estão escolhidos. Sabe mais em: https://t.co/m73VumyIAq pic.twitter.com/LDd53B3pFp — SC Braga (@SCBragaOficial) 16 de janeiro de 2018