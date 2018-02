Sporting mostra-se confuso com minuto do golo de Coates

Nas redes sociais, o clube diz que o golo do triunfo em Tondela chegou aos 95, 96 e 98 minutos.

10:26

Logo após o final do jogo em Tondela, em que o Sporting arrancou uma vitória por 2-1 aos 98 minutos, com um golo de Coates, os leões usaram as redes sociais para reagir ao triunfo, mas afirmaram que foi aos 95 minutos que surgiu o golo.

"Que bonito é ganhar aos 95 minutos contra quem tudo fez para não ganharmos! Como trabalhámos para conquistar esta vitória! Esta vai dos leões em campo para os leões na bancada", escreveu o Sporting no Twitter. Já no Instagram o Sporting escreveu "Que bonito é ganhar aos 96 minutos contra quem tudo faz para não ganharmos! Como trabalhámos para conquistar esta vitória! Esta vai dos Leões em campo para os Leões na bancada".

Que bonito é ganhar aos 95 minutos contra quem tudo faz para não ganharmos! Como trabalhámos para conquistar esta vitória! Esta vai dos Leões em campo para os Leões na bancada #DiaDeSporting pic.twitter.com/HMb1S8wYEJ — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) February 19, 2018

Os leões pareceram mostrar-se confusos com o minuto exato do golo, porque em ambas as redes sociais partilhou fotografias que dizem que Coates marcou aos 95 minutos.

No Twitter o clube esclareceu depois o erro: "Correcção: foi aos 98 minutos, mas bonito na mesma".

No entanto, a publicação do Sporting no Instagram continua sem correção.