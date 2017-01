Sporting renova contrato com Schelotto até junho de 2019

O Sporting anunciou hoje a renovação do contrato com o futebolista Ezequiel Schelotto até junho de 2019, mantendo a cláusula de rescisão do internacional italiano em 45 milhões de euros.



Schelotto, de 27 anos, chegou ao Sporting em novembro de 2015, tendo na altura assinado um vínculo válido até ao fim da temporada passada, com mais três de opção.



"A Sporting Clube de Portugal -- Futebol, SAD informa que chegou a acordo com Ezequiel Schelotto para a renovação do seu contrato. O jogador mantém o vínculo até 30 de junho de 2019, ficando a Sporting SAD com mais duas épocas de opção. A cláusula de rescisão está fixada nos 45 milhões de euros", lê-se no comunicado do emblema 'leonino'.









Nascido na Argentina e formado no Banfield, o lateral direito tem nacionalidade italiana e vestiu a camisola da 'squadra azzurra' num jogo particular frente à Inglaterra, em 2012, alinhou em clubes como Inter Milão, Chievo, Parma, Sassuolo, Catania, Atalanta e Cesena.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito