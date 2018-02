Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Técnico do Vitória de Guimarães acredita no quinto lugar

Quatro vitórias em 18 jogos em casa contra o Paços de Ferreira.

Por Raul Teixeira | 08:14

"Acreditamos e confiamos que a segunda volta vai ser melhor e que vamos conseguir atingir o quinto lugar", disse Pedro Martins, técnico do Vitória de Guimarães, na antevisão ao jogo deste domingo (20h15) com o Paços de Ferreira, no D. Afonso Henriques.



O treinador da equipa vimaranense destacou o "espírito anímico" do plantel, depois da "boa solidez defensiva apresentada diante dos leões". Ainda assim, o técnico dos vitorianos reconhece que o P. Ferreira é sempre um adversário historicamente muito complicado. Os vimaranenses têm quatro vitórias em 18 jogos em casa frente aos castores.



Pedro Martins usou a conferência de imprensa para fazer um balanço da última janela de transferências, em que viu chegar ao clube Welthon (ex-Paços de Ferreira), Mattheus Oliveira (empréstimo do Sporting) e João Afonso (fim de empréstimo ao Córdoba). "Os jogadores que vêm são de qualidade e vêm preencher lacunas do nosso plantel. E, tal como o presidente prometeu, não saíram jogadores fulcrais." Dos reforços, João Afonso é o único disponível para a receção aos pacenses, já que Mattheus está sem "ritmo competitivo" e Welthon está ainda lesionado.



O Vitória de Guimarães é nono classificado do campeonato nacional, com 26 pontos, mais cinco do que a equipa do Paços de Ferreira.