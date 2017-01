Tensão no balneário do Sporting depois do empate em Chaves.

Bruno de Carvalho saiu do estádio de Chaves com reforço policial

Terminado o jogo de Chaves, em que o Sporting deixou escapar a vitória ao permitir o empate aos 88 minutos, Bruno de Carvalho desceu aos balneários. O presidente do Sporting dirigiu-se ao plantel com um discurso muito duro. A CMTV sabe que presidente leonino pediu explicações aos jogadores, mas não ficou sem resposta. Os capitães de equipa saíram em defesa do plantel e confrontaram o presidente leonino.

O empate a dois golos com o Desportivo de Chaves foi mal digerido pelos leões. A CMTV sabe que o presidente teve um discurso muito duro com os jogadores, mas estes não gostaram da repreensão.

Os capitães de equipa Adrien Silva e William Carvalho saíram em defesa do plantel. Bas Dost, que marcou os dois golos dos leões no encontro, também se juntou aos capitães e confrontou o presidente. A discussão foi acesa e foi audível no exterior do balneário, nomeadamente por muitos elementos do Desportivo de Chaves.

Os adeptos também não ficaram nada contentes com o resultado. Nas bancadas, já tinham vaiado a equipa, em vez de fazerem as habituais saudações do fim do jogo.

Depois, à saída do estádio, o ambiente aqueceu e muitos juntaram-se para contestar a prestação dos jogadores. O clima tenso obrigou mesmo a reforço policial.

