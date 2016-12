Tondela deixa-se empatar com o Boavista ao minuto 88

O Tondela e o Boavista empataram este domingo a um golo, em partida da 14.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, na qual a equipa da casa permitiu o empate a dois minutos dos 90.

Aos 45 minutos, o russo Vitali Lystcov colocou o Tondela em vantagem, que durou até aos 88 minutos, quando o brasileiro Anderson Carvalho empatou a partida, evitando a quarta derrota consecutiva dos 'axadrezados'.

Com este resultado, o Tondela, que vinha de duas derrotas consecutivas, continua na última posição, com 10 pontos, enquanto o Boavista segue no 14.º lugar, com 14.

O que achou desta notícia?







50% Muito insatisfeito

50%





50% Muito satisfeito