Vasco Santos dirige segunda parte do Estoril Praia-FC Porto

Encontro foi interrompido ao intervalo em janeiro e vai ser retomado esta quarta-feira.

11:26

O árbitro Vasco Santos, que suspendeu ao intervalo o Estoril Praia-FC Porto devido a problemas de segurança, vai dirigir esta quarta-feira a segunda parte do jogo da 18.ª jornada da I Liga, anunciou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).



De acordo com a informação publicada no site oficial da FPF, o árbitro da Associação de Futebol do Porto manterá os assistentes Luciano Maia e Sérgio Jesus e Hélder Malheiro continuará a desempenhar as funções de quarto árbitro, com Luís Ferreira como vídeoárbitro, assistido por Paulo Miranda.



O encontro, que se começou a disputar em 15 de janeiro, foi interrompido ao intervalo devido a problemas de segurança na bancada norte do Estádio António Coimbra da Mota, numa altura em que os anfitriões venciam por 1-0, graças ao golo marcado pelo médio brasileiro Eduardo Teixeira, aos 17 minutos.



A equipa portuense lidera o campeonato, com mais dois pontos do que o tetracampeão Benfica e o Sporting, e, caso consiga dar a volta ao resultado, passará a dispor de uma confortável vantagem de cinco pontos sobre os rivais lisboetas.



Os dois treinadores poderão efetuar as alterações que pretendam relativamente aos 'onzes' apresentados há um mês, com a condicionante de que nenhum jogador presente em campo no momento da interrupção poderá ser utilizado noutra condição, ou seja, não poderá ser inscrito como suplente.