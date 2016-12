Violento incêndio destrói sede do Leipzig na Alemanha

O que achou desta notícia?







O clube sensação da Bundesliga, o Leipzig, vive este fim-de-semana emoções contraditórias. Um dia depois da vitória em campo sobre o Hertha de Berlim - que assegurou a permanência da equipa na liderança do campeonato alemão, a par do Bayern de Munique - um violento incêndio está a destruir a sede do clube.De acordo com a imprensa alemã, o incêndio começou por volta das 17h30 (16h30 em Lisboa) deste domingo. As chamas rapidamente tomaram conta do edifício e foram ouvidas várias explosões.O jornal Bild diz que as autoridades temem que haja mais explosões, pois há várias garrafas de gás no edifício. Pelas 18h20, a situação ainda não estava controlada.