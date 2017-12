Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Zivkovic ganha mais do que Rafa e Pizzi

Contratos dos jogadores do Benfica foram tornados públicos em página da Internet.

Por João Pedro Óca | 01:30

Zivkovic recebe, alegadamente, mais do que Rafa e Pizzi. Esta é uma das conclusões que se podem retirar da análise aos contratos de vários jogadores do Benfica que foram ontem divulgados na internet. O extremo sérvio que assinou pelo clube da Luz em 2016 terá na presente época um salário de 197 mil euros brutos por mês, um valor superior ao que, de acordo com os documentos tornados públicos, auferem Rafa e Pizzi. O ordenado do extremo é de 164 mil euros mensais e o do médio é de 125 mil euros.



O contrato de Zivkovic, que fez apenas sete jogos como titular esta época, contempla aumentos progressivos de temporada para temporada. Caso continue de águia ao peito, irá ver o salário aumentar para os 213 mil euros brutos por mês em 2018/19, 246 mil euros brutos por mês em 2019/20 e 411 mil euros brutos por mês em 2020/21, ou seja, perto de cinco milhões de euros anuais.



Entre as várias cláusulas alegadamente inscritas no contrato, saltam à vista os 3 milhões que o Benfica pagará ao jogador de prémio se for transferido.



Já o mais recente contrato de Salvio prevê um pagamento de 250 mil euros por mês. Este valor entrou em vigor porque o argentino não foi transferido no verão de 2016, altura em que renovou com os encarnados.



Quanto a Rafa, que chegou à Luz no último dia do mercado de verão de 2016, a troco de 16,4 milhões de euros, recebe 164 mil euros por mês. Todos estes valores são superiores aos de Pizzi. O médio, melhor jogador do último campeonato, recebe 125 mil euros por mês, metade do que aufere Luisão, após a renovação em 2014. O defesa estendeu o vínculo em abril.



Contactada pelo CM, fonte oficial do Benfica disse que não faz comentários sobre "documentos roubados e deturpados", e que vai processar quem aceder aos mesmos.