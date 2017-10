Benfica conquista a sua 14ª Supertaça de basquetebol

Encarnados venceram o CAB Madeira no jogo disputado em Sines.

Por Lusa | 05.10.17

O Benfica conquistou esta quinta-feira a Supertaça de basquetebol masculino pela 14.ª vez, ao vencer o CAB Madeira, por 104-74, em Sines, na 33.ª edição da prova.

Os 'encarnados', que fizeram a 'dobradinha' época passada, já venciam o finalista vencido da Taça de Portugal ao intervalo, por 53-34.

O Benfica somou a 14.ª conquista do troféu, confirmou o domínio no historial, no qual é secundado pela Ovarense, com oito títulos, e sucedeu ao FC Porto, vencedor em 2015/16, depois de quatro títulos consecutivos das 'águias'.