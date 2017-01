Bolt perde medalha de ouro de Pequim por doping de colega

A seleção de Trindade e Tobago, segunda em Pequim 2008, deverá herdar a medalha de ouro, seguida pelo Japão e pelo Brasil, primeira seleção que tinha ficado fora do pódio.Além de Carter, o Comité Olímpico Internacional anunciou ainda que a russa Tatiana Lebedeva também teve um controlo positivo em Pequim 2008, perdendo a medalha de prata no salto em comprimento e no triplo salto.No triplo salto, prova ganha pela camaronesa Françoise Mbango Etone, Lebedeva foi segunda e em terceiro ficou a grega Hrysopiyi Devetzi, que também teve um controlo positivo na reanálise das amostras de Pequim2008.A medalha de bronze ainda não foi atribuída, com a cazaque Olga Rypakova e a cubana Yargelis Savigne a poderem ficar com os dois últimos lugares do pódio.No salto em comprimento, Lebedeva ficou em segundo, atrás da brasileira Maurren Higa Maggi, com a nigeriana Blessing Okagbare a poder subir ao segundo lugar e a jamaicana Chelsea Hammond ao terceiro.