Carlos Sainz abandona rali Dakar

Carlos Sainz, que ocupava a terceira posição, é o segundo candidato ao triunfo final a ser obrigado a abandonar, depois de Nasser Al-Attiyah (Toyota), do Qatar.

O espanhol Carlos Sainz, vencedor em 2010, desistiu do rali de todo-o-terreno Dakar, depois de um acidente na quarta etapa ter danificado o seu Peugeot, anunciou esta sexta-feira a sua equipa.O espanhol, que era um dos candidatos ao triunfo final, caiu numa ravina a cerca de cinco quilómetros da meta da tirada, que ligou San Salvador de Jujuy (Argentina) e Tupiza (Bolívia), e ainda regressou ao 'bivouac', mas a equipa não teve tempo para recuperar o carro para o arranque da etapa desta sexta-feira."Estou obviamente desiludido com este abandono. Nós estávamos com um ritmo muito bom depois do início do rali", lamentou Sainz, campeão do mundo de ralis em 1990 e 1992.