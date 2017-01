Paulo Gonçalves mantém terceiro posto no Dakar

O português Paulo Gonçalves manteve esta terça-feira o terceiro posto nas motos do Dakar, depois de ter terminado na mesma posição a segunda etapa do rali de todo-o-terreno, entre Resistência e San Miguel de Tucumán, na Argentina.



Paulo Gonçalves (Honda) gastou 2:41.23 horas para cumprir os 275 quilómetros cronometrados da etapa, menos 3.51 minutos do que o australiano Toby Price (KTM), vencedor em 2016, e 29 segundos do que o austríaco Mattias Walkner (KTM).



Na geral, o português ocupa o terceiro posto, a 2.54 minutos de Price e a 15 segundos de Walkner.









Na quarta-feira, disputa-se a quarta etapa, entre San Salvador de Jujuy, na Argentina, e Tupiza, na Bolívia, com um total de 521 quilómetros, 416 dos quais cronometrados.

