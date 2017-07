Espanholas defendem triplo marcado pela Rússia no próprio cesto

Jogada hilariante está a correr as redes sociais.

Uma jogada entre a Rússia e a Espanha no Mundial feminino de sub-19 de basquetebol está a correr as redes sociais. A equipa espanhola defendeu um triplo marcado pela equipa da Rússia no próprio cesto.

Ao que parece as duas equipas mostraram-se confusas em relação à tabela que deveriam atacar.

A bola saiu quando as russas atacavam o lado esquerdo. Na reposição em que a bola seria das espanholas, foi uma russa que pegou na bola e recomeçou o jogo com a equipa a atacar o cesto que deveria defender.

Com a confusão instalada, a equipa espanhola baralhou-se e defendeu a tabela das russas que tinham marcado um triplo no próprio cesto.

A confusão deixou os árbitros responsáveis pelo jogo confusos.

Os três pontos contaram paras as espanholas.