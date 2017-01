Federer nas meias finais do Open da Austrália

O torneio australiano tem sido rico em surpresas. O sérvio Novak Djokovic, número dois do ranking, foi eliminado por Denis Istomin logo na segunda ronda do torneio.



Na vertente feminina, destaque para o triunfo de outra veterana. Venus Williams conseguiu, aos 36 anos, chegar ás meias-finais, ao bater a russa Pavlyuchenkova. Outra americana, Vandeweghe, bateu a espanhola Muguruza para chegar às meias, que vai disputar com Venus. A irmã, Serena Williams, joga na quarta-feira a presença nas meias, ao defrontar a britânica Konta. O quarto jogo dos quartos de final é entre a checa Pliskova e a a croata Lucic-Baroni.



Não podia estar a correr melhor o regresso de Roger Federer à competição, depois de uma paragem de seis meses por lesão. O antigo número um mundial apurou-se esta terça-feira para as meias-finais do Open da Austrália, em que vai defrontar o compatriota Stanislas Wawrinka, que também venceu o seu jogo dos quartos de final, nesta terça-feira.O suíço precisou apenas de 1 hora e 34 minutos para bater em apenas três sets, o alemão Mischa Zverev, o homem que causou espanto em Melbourne ao afastar Andy Murray, atual número um do ranking, no encontro dos oitavos de final.Já Wawrinka, também teve uma vitória relativamente tranquila, afastando o francês Tsonga por três sets a zero.