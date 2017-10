Frederico Morais eliminado prova francesa do Mundial de Surf

Português prepara-se agora para competir na prova de Peniche.

Por Lusa | 11:58

O português Frederico Morais foi esta sexta-feira eliminado na terceira ronda do Quiksilver Pro France, nona etapa do circuito mundial de surf, a decorrer em Hossegor, ao perder diante do brasileiro Caio Ibelli.



Num dia em que as ondas não facilitaram a tarefa ao surfista luso, Frederico Morais obteve um resultado global de apenas 9,60 (4,50 e 5,10), contra os 14,33 de Ibelli (7,83 e 6,50).



Concluída a participação em França, 'Kikas' prepara-se agora para a 10.ª etapa, que vai decorrer a partir do final da próxima semana em Peniche.