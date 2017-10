Lewis Hamilton na 'pole position' para o Grande Prémio do Japão de Fórmula 1

Líder do campeonato bateu o recorde da pista de Suzuka.

Por Lusa | 08:39

O britânico Lewis Hamilton (Mercedes), líder do campeonato do mundo de Fórmula 1, conseguiu a 'pole position' na sessão de qualificação do Grande Prémio do Japão, com um tempo de 1m27.319, novo recorde no circuito de Suzuka.

Para conquistar a 71.ª 'pole position' da sua carreira -- a primeira foi precisamente em Suzuka -, o britânico bateu o finlandês Valtteri Bottas, seu companheiro na Mercedes, e o alemão Sebastian Vettel, da Ferrari.

O alemão ficou em terceiro, mas recuperou um lugar na grelha de saída para a prova de domingo devido ao castigo de cinco posições a Bottas pela substituição da caixa de mudanças.