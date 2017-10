Lewis Hamilton vence em Austin e fica a 9 pontos do quarto título na Fórmula 1

Vettel foi terceiro e adiou a festa. Mercedes vence o título de construtores.

O piloto britânico Lewis Hamilton (Mercedes) colocou-se este domingo a nove pontos do seu quarto título mundial de Fórmula 1, a três corridas do fim do campeonato de 2017, ao vencer o Grande Prémio dos Estados Unidos, em Austin.

Hamilton, que já arrebatou o Mundial em 2008, 2014 e 2015, passou a contar 331 pontos, contra 265 do alemão Sebastian Vettel (Ferrari), que foi segundo, impedindo o título prematuro do britânico. O holandês Max Verstappen (Red Bull) foi terceiro.

Para ter assegurado o 'tetra' em Austin, onde ganhou pela quinta vez, somando o 62.º triunfo da carreira e o nono da época, Hamilton, que está a um quinto lugar do cetro, precisava de ganhar sem que Vettel ficasse acima do sexto posto.



Nesta altura faltam ainda três provas por disputar, no México a 29 de outubro, no Brasil a 12 de novembro e em Abu Dhabi, a 26 de novembro.



Mercedes vence título de construtores

A vitória de Hamilton, conjugada com o terceiro lugar de Valtteri Bottas, permite desde já à Mercedes festejar o título de construtores. A equipa alemã tem agora 575 pontos, ao passo que a Ferrari tem 428. Este é o quarto título consecutivo para a escudeira alemã.