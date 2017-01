Murray e Federer seguem em frente no Open da Austrália

O suíço Roger Federer, que já venceu a prova por quatro vezes, estreou-se na edição de 2017 com uma vitória sobre o austríaco Jurgen Melzer, classificado no 300.º lugar do 'ranking', em quatro 'sets'.A jogar 'em casa', o australiano, de 17 anos, Alex de Minaur, n.º 333, bateu Gerald Melzer, n.º87, numa 'batalha' de cinco 'sets', que pendeu para o jovem tenista.O primeiro dia trouxe ainda vitórias para o norte-americano John Isner, o croata Marin Cilic, o japonês Kei Nishikori, o suíço Stanislas Wawrinka, o italiano Andreas Seppi e francês Jo-Wilfried Tsonga.O único português hoje em prova, Gastão Elias, em 77.º lugar, foi eliminado pelo australiano Nick Kyrgios, n.º 13 do 'ranking', por 6-1, 6-2 e 6-2.No final da partida, Elias disse à agência Lusa que entrou "um bocadinho nervoso", o que contribuiu para o 'break' no primeiro jogo de serviço."O encontro tomou logo aí um rumo que foi difícil inverter", acrescentou.No quadro feminino, o destaque vai para a vitória de Angelique Kerber, líder do 'ranking' mundial e vencedora do torneio em 2016, sobre a ucraniana Lesya Tsurenko, por 6-2, 5-7 e 6-2.A atleta alemã conquistou na edição anterior o primeiro 'Grand Slam' da carreira, batendo então a norte-americana Serena Williams, que sofreu a primeira derrota em finais do torneio australiano.A irmã mais velha, Venus, bateu a ucraniana Kateryna Kozlova, num dia que trouxe vitórias também para a sérvia Jelena Jankovic e a espanhola Garbine Muguruza.A desilusão do primeiro dia coube à romena Simona Halep, n.º 4 mundial, que repetiu a prestação de 2016 e foi eliminada logo à primeira às mãos da norte-americana Shelby Rodgers, 52.ª classificada do 'ranking'.