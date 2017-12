Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Navegador solitário Ricardo Diniz chegou ao Brasil com imagem de Fátima

Velejador atracou às 16h30 (hora de Portugal) em Salvador da Bahia.

Por Lusa | 31.12.17

O navegador solitário Ricardo Diniz chegou este domingo a Salvador da Bahia, no Brasil, "após uma viagem iniciada em Portugal no seu barco à vela, onde se encontra uma imagem de Nossa Senhora de Fátima".



O velejador atracou às 16h30 (hora de Portugal) em Salvador da Bahia, disse à Lusa o seu pai, João Paulo Diniz.



Em outubro deste ano, Ricardo Diniz recebeu em Fátima a imagem, oferecida pelo Santuário, e "de imediato seguiu a pé até Peniche", a cerca de cem quilómetros de distância, onde chegou uma semana depois, refere, numa mensagem enviada hoje à agência Lusa o pai do navegador.



"Sob os auspícios do pároco de Peniche, padre Diogo Correia, a imagem ficou exposta na Igreja de São Pedro durante alguns dias, antes de ser levada para o veleiro" de Ricardo Diniz, que se encontrava na marina daquela cidade e de onde partiu rumo ao Brasil, acrescenta a mesma mensagem.



No seu trajeto, Ricardo Diniz fez escalas em Lisboa, Portimão, Canárias e Cabo Verde, país onde o bispo do Mindelo, Ildo Fortes, acolheu a imagem, que seguiu em procissão até à Igreja Matriz de São Vicente, onde "foi saudada pela população".



De Cabo Verde, Ricardo Diniz seguiu diretamente para Salvador da Bahia.



Na quarta-feira, 03 de janeiro, a imagem será levada, em procissão, para a Igreja de Nossa Senhora de Fátima -- Stella Maris, onde irá permanecer em definitivo.



Esta viagem de Ricardo Diniz foi considerada pelo próprio como "uma missão de fé, paz, amor", inserida no centenário das aparições de Fátima e nos 300 anos da Senhora da Aparecida.