Serena Williams nua em revista internacional

Serena Williams, de 35 anos, pousou completamente nua para a revista internacional Vanity Fair que sairá no próximo mês de agosto nos Estados Unidos.

A tenista, grávida do primeiro filho com Alexis Ohanian, disse à publicação que foi com espanto que soube que estava grávida, já que planeava jogar ainda um campeonato este ano – "Queria ganhar o ‘Wimbledon’", revelou.

Embora a recuperação física após a gravidez possa vir a ser demorada, Serena pretende voltar aos campos de ténis já em 2018. A atleta afirmou mesmo que sente que a sua "história ainda não acabou" no mundo desportivo.

Sobre o filho, Williams confessou que está um pouco apreensiva com o nascimento, já que não tem muita experiência com crianças. "Não sei o que fazer com um recém-nascido. Nem o quarto está feito ainda".

