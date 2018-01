Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sporting bate Fundão e assegura final da Taça da Liga

Leões chegam à final pela terceira vez consecutiva, em jogo transmitido pela CMTV.

Por Lusa | 16:50

O Sporting 'afundou' este sábado, com uma vitória por 2-1, o Fundão e atingiu pela terceira vez consecutiva a final da Taça da Liga de futsal, que se decide no domingo em Sines.



Depois de Oliveira de Azeméis (2015/16) e Gondomar (2016/17), os leões cumprem o pleno em finais da Taça da Liga - três presenças em três edições. Curiosamente, a equipa treinada por Nuno Dias, que defrontará no domingo o vencedor do jogo entre Sporting de Braga e Benfica, venceu nas duas finais a equipa do Fundão, por 4-0 e 2-0.



E o primeiro golo leonino surgiu ao oito minutos, pelo 'pivot' Rodolfo Fortino, que aproveitou muito bem uma assistência de Merlim para abrir o marcador.



Os 'leões' criaram a segunda e mais flagrante oportunidade de golo aos 13 minutos, com Djô, completamente isolado, a não conseguir bater o guarda-redes espanhol Iker Lopez, após brilhante assistência de Merlim.



Nos últimos dois minutos, o Fundão abdicou, ainda que por breves segundos, de jogar sem guarda-redes, com Mário Freitas a assumir essa posição, mas os leões conseguiram manter a mínima vantagem e chegar a mais uma final da Taça da Liga.



Os atuais detentores do troféu foram os mais assertivos durante os primeiros 20 minutos, com mais posse de bola e criando as melhores oportunidades para marcar, como foi o caso do ala Diogo que, aos 16 minutos, quase fez o segundo golo leonino, com a bola a sair ao lado da baliza do Fundão.



O Sporting esteve muito perto do 2-0 aos 22 minutos, mas o remate rasteiro de Diogo acabou por tocar no poste direito da baliza do Fundão. O segundo tento leonino acabou por pertencer Merlim, aos 26 minutos.



A perder por 2-0, o conjunto beirão aumentou a pressão defensiva a quase todo o campo, mas o Sporting conseguiu manter o controlo da posse de bola e do ritmo de jogo.



O esforço e ousadia do Fundão deu frutos aos 36 minutos, quando Mário Freitas reduziu para 2-1, na conversão de uma grande penalidade, a sancionar falta de Fortino sobre Erick dentro da área.



Nos últimos dois minutos, o Fundão abdicou, ainda que por breves segundos, de jogar sem guarda-redes, com Mário Freitas a assumir essa posição, mas os leões conseguiram segurar a vantagem e chegar a mais uma final da Taça da Liga.



Jogo realizado no Pavilhão Multiusos, em Sines.



Fundão-Sporting: 1-2.



Ao intervalo: 0-1.



Marcadores:



0-1, Rodolfo Fortino, 08 minutos.



0-2, Alex Merlim, 26.



1-2, Mário Freitas (36 minutos, grande penalidade).



Equipas:



- Fundão: Iker Lopez, Pirulito, Erick, Mário Freitas e Gui.



Jogaram ainda: Márcio, Eskerda, Ricardinho, Pauleta e Kiko,



Treinador: João Nuno Ribeiro.



- Sporting: André Sousa, João Matos, Pedro Cary, Merlim e Dieguinho.



Jogaram ainda: Diogo, Fortino, Pany Varela, Deo, Divanei, Djô,



Treinador: Nuno Dias.



Árbitros: Rúben Guerreiro e Wilson Soares.



Ação disciplinar: cartão amarelo para Márcio (28 minutos) e Pany Varela (36).



Assistência: cerca de 1.300 espetadores.