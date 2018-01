Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Temporal cancela etapa de segunda-feira no rali Dakar

Chuva na Bolívia deixou estradas e acampamento da organização em muito mau estado.

Por Lusa | 17:12

A nona etapa do 40.º Rali Dakar, marcada para segunda-feira entre a cidade boliviana de Tupiza e Salta, na Argentina, foi cancelada devido ao mau tempo, anunciou este domingo a organização.



"A etapa está cancelada porque há muita água no 'bivouac' [acampamento], e amanhã esperamos uma tempestade também. Não são as melhores condições para se levar a cabo a etapa", explicou à agência noticiosa AFP o diretor da corrida, Marc Coma.



Coma explicou que a organização "prefere não correr riscos", pelo que a tirada de 513 quilómetros, 242 deles cronometrados, será cancelada. O dia marcaria a chegada à Argentina do Dakar2018, que termina em Córdoba em 20 de janeiro.



Em 2017, os organizadores também anularam uma etapa na Bolívia, no caso a sexta, devido a chuvas torrenciais que cancelaram a tirada entre Oruro e La Paz.