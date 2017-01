Usain Bolt devolve medalha de Pequim2008 e diz que "regras são regras"

Bolt, Carter, Asafa Powell e Michael Frater compunham a equipa que foi desqualificada, depois de uma reanálise da amostra recolhida em Pequim2008 ter detetado uma substância proibida em Carter.



"Estou desapontado por ter perdido uma medalha, mas isso não apaga o que fiz durante a minha carreira, porque venci as minhas provas individuais e isso é o mais importante", referiu Bolt, que devolveu na sexta-feira a medalha.Bolt, Carter, Asafa Powell e Michael Frater compunham a equipa que foi desqualificada, depois de uma reanálise da amostra recolhida em Pequim2008 ter detetado uma substância proibida em Carter.

O jamaicano Usain Bolt lembrou na sexta-feira que "regras são regras", embora diga estar desiludido por ter de devolver a medalha de ouro da estafeta 4x100 metros dos Jogos Olímpicos Pequim2008."Não estou totalmente satisfeito com a situação, mas regras são regras", disse Bolt, que perdeu um dos seus nove títulos olímpicos, devido a um teste antidoping positivo do compatriota Nesta Carter.O velocista, que venceu os 100, 200 e 4x100 metros em Pequim2008, Londres2012 e Rio2016, lembrou que Carter e as autoridades jamaicanas vão recorrer, mas garantiu que esta situação não faz esquecer tudo o que fez na sua carreira.