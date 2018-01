Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Reformados 11 meses a receber menos

Dois milhões receberam a prestação via transferência bancária. Só em dezembro recuperam a totalidade dos rendimentos.

Por Miguel Alexandre Ganhão | 01:30

São cerca de dois milhões os reformados da Segurança Social que esta quarta-feira começaram a receber, por transferência bancária, a primeira pensão de 2018. Os pensionistas da Caixa Geral de Aposentações (CGA) só serão pagos no próximo dia 19. Mas ambos vão enfrentar uma mesma realidade: durante 11 meses vão receber menos de reforma.



Apesar dos aumentos anunciados pelo Governo (1,8% para pensões até 857,8 euros e 1,3% para prestações até 2573,4 euros), o fim do pagamento do subsídio de Natal em duodécimos vai baixar o valor da reforma. Numa pensão de 700 euros, serão menos 16,5 euros por mês.



Segundo as novas regras aprovadas no Orçamento do Estado, pela primeira vez desde 2012, o subsídio de Natal dos pensionistas da Segurança Social será pago na totalidade em dezembro, e em novembro no caso dos pensionistas da CGA.



Mesmo o aumento extraordinário previsto para agosto, que dará entre seis e 10 euros a 1,6 milhões de reformados que recebam prestações até 643,35 euros, não conseguirá repor o valor da reforma mensal recebida em 2017.



Segundo especialistas contactados pelo CM, esta opção pelo não pagamento em duodécimos tem efeitos ao nível da tesouraria do Estado. "Uma coisa é reter 300 ou 400 milhões de euros, que podem ser aplicados noutros instrumentos financeiros, e pagar de uma só vez. Outra é ter de pagar essa quantia todos os meses", adiantaram.



IRS automático para casais com filhos

O decreto que alarga o IRS automático a contribuintes com dependentes, já anunciado pelo Governo, foi publicado esta quarta-feira em Diário da República e será já aplicado este ano, relativo a rendimentos de 2017.



Prazo para pagar IVA esticado por 15 dias

O prazo para a entrega da declaração periódica de IVA e da Declaração Mensal de Remunerações foi prolongado esta quarta-feira por mais cinco dias, até dia 15 de janeiro, segundo fonte do Ministério das Finanças.