Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

2017 vai ser ano "de maior crescimento económico do país"

"No terceiro trimestre crescemos mais do que no segundo trimestre", disse António Costa.

12:47

O primeiro-ministro, António Costa, afirmou esta quarta-feira que os números revelados na terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) confirmam que 2017 "vai ser o ano de maior crescimento económico do país desde o início do século".



"No terceiro trimestre crescemos mais do que no segundo trimestre", disse Costa, acrescentando que "as exportações continuam a sustentar" o crescimento.



Segundo o primeiro-ministro, que falava esta manhã na Alfândega do Porto, na cerimónia de apresentação das novas medidas do Programa Interface, para este crescimento ter continuidade é preciso que o país seja "cada vez mais competitivo".



"E para isso temos que cada vez mais saber incorporar na nossa atividade económica aquilo que são os fatores decisivos da competitividade no futuro: conhecimento e inovação", sustentou.



O INE divulgou na terça-feira que a economia portuguesa cresceu 2,5% no terceiro trimestre de 2017 face ao mesmo período do ano passado e depois de ter crescido 3% no trimestre anterior.



Esta desaceleração do PIB era esperada pelos analistas, mas fica abaixo das previsões recolhidas pela agência Lusa, que apontavam para um crescimento entre os 2,6% e 2,9% em termos homólogos.



Comparativamente com o segundo trimestre, o PIB aumentou 0,5% em termos reais, mais 0,2 pontos percentuais que no trimestre anterior.



O chefe de Governo realçou, contudo, que "é precisamente no momento em que as notícias são boas" que é preciso "estar ciente" que é preciso "fazer mais e melhor", considerando que o Programa Interface "é o programa chave" do Programa Nacional de Reformas.



Costa destacou que o Orçamento do Estado para 2018 (OE2018) "continua a investir no ensino superior e na produção da ciência, garantindo o contrato de confiança" que foi assinado com as universidade e os institutos politécnicos", bem como reforça "o orçamento para a ciência e tecnologia", visando "não só aumentar o numero de bolsas de doutorados como aumentar o número de emprego cientifico".



"Temos de continuar a ter cada vez mais alunos do ensino superior e cada vez mais licenciados com pós-graduações e doutoramentos", sublinhou.



Segundo o INE, o contributo positivo da procura interna para a variação homóloga do PIB aumentou, verificando-se uma aceleração do consumo privado e um abrandamento do Investimento.



O contributo da procura externa líquida, por sua vez, foi negativo, contrariamente ao registado no trimestre anterior, refletindo a desaceleração em volume das exportações de bens e serviços e a aceleração das importações de bens e serviços.



Já face ao trimestre anterior, o contributo da procura externa líquida para a variação em cadeia do PIB "passou de negativo a positivo, observando-se um aumento das exportações de bens e serviços superior ao das importações de bens e serviços", sinaliza.



O contributo da procura interna diminuiu ligeiramente no terceiro trimestre, face ao anterior, devido à redução do investimento, tendo o consumo privado aumentado (variação negativa no trimestre anterior).



Na proposta de Orçamento do Estado para 2018, o Governo reviu em alta a estimativa do crescimento da economia de 1,8% para 2,6% este ano e de 1,9% para 2,2% no próximo.