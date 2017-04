Presidente do BCP manteve remuneração de 385 mil euros em 2016

O presidente executivo do BCP, Nuno Amado, ganhou 385 mil euros em 2016, o mesmo valor de 2015, de acordo com o Relatório de Governo Societário relativo ao ano passado, divulgado esta segunda-feira.



No total, a comissão executiva do BCP auferiu o ano passado mais de dois milhões de euros, sendo o valor mais elevado o de Nuno Amado, presidente, que recebeu 385,2 mil euros, sendo o valor retido em IRS de aproximadamente 160 mil euros.



Já os vice-presidentes Miguel Maya e Miguel Bragança receberam 308 mil euros cada um, sujeitos a impostos.









Por fim, com a comissão de auditoria, o banco gastou o ano passado 224 mil euros, sendo que com o presidente, João Manuel Matos Loureiro, foram 86 mil euros brutos.



Estes valores incluem apenas a remuneração e não outros complementos, como pensões de reforma.



Em 2016, o BCP registou um resultado líquido de 23,9 milhões de euros, um recuo de 89,8% face ao lucro de 235,3 milhões de euros em 2015.



