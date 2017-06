Centeno realça necessidade de manter rigor e exigência na execução da despesa

Segundo o responsável, Portugal vive uma "nova fase" no contexto do Pacto de Estabilidade e Crescimento (PEC) da União Europeia, que vai trazer "novas exigências", mas que "estas exigências vêm em benefício da vida coletiva" dos portugueses.O ministro salientou que a afirmação de Portugal no bloco europeu dá "oportunidades para construir um melhor futuro para as novas gerações", algo que, na sua opinião, o anterior Governo PSD/CDS não fez.Centeno sublinhou que as propostas legislativas que o executivo tem implementado visam combater o "problema estrutural" da economia portuguesa, pelo que são preciso "soluções estruturais", que "demoram tempo a aplicar"."Estamos a lidar com questões complexas que afetam o dia a dia de todos nós", assinalou.Para ilustrar a complexidade das matérias relacionadas com as finanças públicas, Centeno disse que a primeira versão do PEC tinha 90 páginas e, depois de uma década e meia, após sucessivas revisões, tem atualmente 600 páginas."É cada vez mais exigente e difícil a condução da política orçamental. E quando conseguimos os sucessos da economia portuguesa, temos que ter consciência que o estamos a fazer num ambiente complexo que vai ainda exigir muito esforço aos portugueses durante os próximos anos", alertou.De resto, Centeno reconheceu que a economia portuguesa tem "debilidades que limitam a capacidade" de decisão do Governo em várias matérias, dando destaque à elevada dívida pública, que em percentagem é uma das mais altas do mundo."Temos que garantir que o rácio da dívida no PIB [Produto Interno Bruto] cai. Enquanto não o fizermos temos uma restrição adicional sobre a política orçamental", rematou.O titular da pasta das Finanças abordou ainda as questões fiscais, assegurando que o Governo socialista "tem privilegiado a estabilidade fiscal".E lançou: "Isso não quer dizer que [o executivo liderado por António Costa] está totalmente de acordo com a política fiscal que recebeu. Mas nesta fase não podemos por em causa a estabilidade. Gradualmente, vamos ajustar o conjunto da carga fiscal da forma que nos pareça mais equilibrado e promotor do crescimento equitativo"."Isso está muito presente no espírito do Governo, que sabe o que se espera de Portugal internamente mas também externamente", concluiu o ministro, que não se mostrou disponível para responder a questões dos jornalistas à margem do evento.Isto, no dia em que foi conhecido que o Banco de Portugal reviu em alta a projeção de crescimento da economia portuguesa entre 2017 e 2019, esperando agora que cresça 2,5% este ano, mas continuando a antecipar uma desaceleração nos dois anos seguintes.