Euro sobe mas acaba abaixo do máximo de 1,14 dólares

A apreciação do euro iniciou-se desde que o presidente do Banco Central Europeu (BCE), Mario Draghi, anunciou um "ajuste gradual" da sua política monetária.O presidente do BCE, reportando-se à política monetária na zona euro, esclareceu na segunda-feira em Lisboa, que as taxas de juro têm de permanecer baixas para que haja uma recuperação do crescimento económicoEm 8 de junho, o BCE decidiu deixar as taxas de juro inalteradas, com a taxa aplicável às principais operações de refinanciamento a manter-se em 0%, um mínimo histórico fixado em março de 2016.