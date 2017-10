Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

BCE volta a comprar menos de 500 ME de dívida portuguesa em setembro

O mês de agosto foi, contudo, aquele em que o BCE adquiriu menos títulos de dívida pública desde o início do programa de compra de ativos.

Por Lusa | 03.10.17

O Banco Central Europeu (BCE) comprou 494 milhões de euros em títulos de dívida pública portuguesa em setembro, o segundo mês de menores compras depois dos 414 milhões de euros de dívida adquiridos em agosto.



De acordo com os números esta terça-feira divulgados por Frankfurt, em setembro, o Eurosistema comprou 50.795 milhões de euros de dívida pública, sendo as maiores compras na Alemanha (11.676 milhões de euros), em França (11.050 milhões) e em Itália (9.204 milhões).



Quanto a Portugal, o montante aplicado pelo BCE em dívida soberana portuguesa foi de 494 milhões de euros em setembro, bem abaixo dos cerca de mil milhões de euros por mês que adquiria no início do programa de compra de ativos, ainda que acima dos 414 milhões de euros de agosto.



Em abril, o vice-presidente do BCE, Vítor Constâncio, justificou no Parlamento Europeu a redução do montante de compras de ativos em Portugal com as aquisições de dívida pública já realizadas em 2010 e 2011, que "contam para o 'stock'" total de compras e a necessidade de "recalibrar" as compras de modo ao volume máximo não ser excedido e poder haver compras de ativos até ao fim do programa, previsto para final deste ano.



O BCE deu início ao programa alargado de compra de ativos públicos e privados (o chamado 'quantitative easing'), em março de 2015, para estimular a economia, tendo desde então comprado 29.570 milhões de euros em dívida portuguesa.



Este programa, que tem por objetivo ajudar a estimular a economia, está previsto durar até final de dezembro de 2017, mas pode ser prolongado até mais tarde, se necessário.



O Banco Central Europeu vai decidir no final deste mês sobre o volume dos estímulos monetários e as formas de redução progressiva do programa depois de 2017.