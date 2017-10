Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acionistas do Montepio Geral aprovam saída de bolsa

Decisão foi tomada "com 99,75% de votos a favor representativos de 99,75% do capital social da Caixa Económica Montepio Geral".

Por Lusa | 20:00

Os acionistas da Caixa Económica Montepio Geral (CEMG) aprovaram esta segunda-feira, em assembleia-geral extraordinária, a perda da qualidade de sociedade aberta, o que leva à saída de bolsa.



Em comunicado esta segunda-feira enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a CEMG informa que esta decisão foi tomada "com 99,75% de votos a favor representativos de 99,75% do capital social da CEMG".



Este era o ponto único da reunião que se realizou esta tarde em Lisboa e que foi proposto pela Montepio Geral Associação Mutualista (MGAM), que detém 99,73% do capital do banco mutualista.



Após a Oferta Pública de Aquisição (OPA) voluntária que lançou no início de julho, a MGAM passou a controlar 98,28% do Fundo de Participação da CEMG, passando a deter "quase 100%" do capital do banco mutualista.



Em 14 de setembro, a CEMG passou a ser uma sociedade anónima, um passo decisivo para que fosse possível a entrada de outras instituições da economia social no capital do banco.



Também em meados de setembro, a MGAM, entidade liderada por António Tomás Correia, salientou num comunicado que "entende ser do melhor interesse da CEMG que o respetivo capital social venha a ser detido, na maior extensão possível, por entidades cooperativas, mutualistas, solidárias, associativas ou outras que, no exercício da sua atividade principal, obedeçam a estímulos que não são orientados pela lógica de obtenção de lucro".