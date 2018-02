Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ministro da Saúde garante pagamento de dívidas aos fornecedores "dentro de dias"

Ministro diz que os serviços estão no processo de "categorizar os fornecedores".

13:09

O ministro da Saúde garantiu esta sexta-feira que o dinheiro para pagamento de dívidas dos hospitais aos fornecedores já está nas Unidades de Saúde e que está "a ser finalizado o processo de definição dos pagamentos".



Adalberto Campos Fernandes falava aos jornalistas à margem da cerimónia que assinalou os 60 anos do Instituto Português do Sangue e da Transplantação, comentando assim uma notícia de hoje do Jornal de Notícias que diz que o ministro das Finanças bloqueou as verbas para os hospitais pagarem as dívidas aos seus fornecedores.



Segundo o ministro, está-se neste momento no processo de "categorizar os fornecedores" e "dentro de dias será feita a liquidação de faturas".



O ministro realçou ainda que, no final do primeiro trimestre, vai ser atingido "o valor mais baixo de sempre de pagamentos em atraso no Serviço Nacional de Saúde".